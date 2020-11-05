العراق يترقب أمطاراً غزيرة خلال 24 ساعة

2020/11/05 | 23:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المركز الامريكي والكندي، هطول امطار في العراق خلال 24 ساعة القادمة.

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