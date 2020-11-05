دولة اوربية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

2020/11/05 | 23:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت اليوم الخميس بواقع 58 ألفا، في ثانية أعلى حصيلة يومية خلال أربعة أيام.

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد قليل من إعلان باريس قيودا جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات بكورونا في فرنسا 39037 حالة بعد تسجيل 363 وفاة جديدة، مقارنة بـ385 أمس الأربعاء، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و601367 حالة.

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