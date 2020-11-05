نائب يتوقع مسار بايدن مع العراق بحال فوزه بالرئاسة: سيعالج هذه الأمور ولن يدعم التقسيم - عاجل

2020/11/05 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىمع تصدره لنتائج انتخابات الرئاسة وارتفاع حظوظه بتولي المنصب، طرح النائب في البرلمان وليد عبود، الخميس (5-11-2020)، رؤيته لمرحلة ما بعد تسلم جو بايدن رئاسة اميركا.وقال عبود في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "امريكا دولة مؤسسات وهي تختلف بتعاطيها مع الاحداث العالمية، من رئيس الى اخر".واضاف "من الخطأ وضع حالة من الاحباط والنظرة السوداوية على ادارة الرئيس القادم للبيت الابيض بشكل مسبق"، قائلاً ان "جو بايدن لديه اطلاع على المشاكل التي سببها ترامب وسياساته غير المنضبطة وتأثيرها على دور امريكا على مستوى العالم". ورجح النائب "تولي بايدن منصب الرئاسة الامريكية بحكم النتائج الاخيرة المعلنة".واضاف عبود ان "سياسة حزب بايدن لا تختلف بنسبة معينة، عن اسلافه، لكن ممكن ان ننظر الى الجوانب الايجابية من خلال امكانية ان تغير ادارة البيت الابيض من سياستها في منطقة الشرق الاوسط بطريقة تختلف عن سياسة ترامب وهذا امر ايجابي".وتابع ان "هناك الكثير من الجهات تحاول اثارة صورة ملف التقسيم في ،العراق لكن الامر مستبعد اذ لن يدعمه ولن يتحقق الامر ايضاً بسبب وعي وادراك الشعب والانتماء الوطني الذي كان عاملا حاسما في مواجهة اجتياح داعش للكثير من المدن، لكن بالمقابل يجب الفهم بان امريكا دولة مؤسسات تبحث عن مصالحها دوما".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات!".

وجرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم لمدة 4 سنوات، وتضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

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