2020/11/05 | 23:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر أمني بأن انفجارا وقع يوم الخميس في منشأة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية جنوب العاصمة بغداد دون وقوع اصابات بشرية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يضرب منشأة عسكرية جنوب بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يضرب منشأة عسكرية جنوب بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).