المركزي الأميركي يبقي نسب الفائدة قريبة من الصفر

2020/11/05 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى المصرف المركزي الأميركي، الخميس، على نسب الفائدة بين صفر و0,25% كما كان متوقعا، مؤكدا أنه سيستمر في هذه السياسة إلى حين انتعاش الأسواق.

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