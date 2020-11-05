توقعات حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

2020/11/05 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، الخميس، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد، فيما تبدأ حالة جديدة من عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتستمر لعدة أيام.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (5 تشرين الثاني 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:

1- توقعات اليوم الخميس وغدا الجمعة :-

حالة عدم استقرار تؤثر على المناطق الشمالية والغربية وكما يلي:-

المنطقة الشمالية

أمطار رعدية احيانا مابين المتوسطة والغزيرة..



على فترات متباعدة..



تغزر في بعض المناطق..



وتشمل مناطق نينوى ودهوك وبالأخص اجزائها الغربية..



وبشكل اقل بكثير على أربيل..



والفرص ضعيفة على مناطق السليمانية وكركوك.

المنطقة الوسطى

زخات مطر رعدية على مناطق محدودة جدا على مناطق صلاح الدين..



والفرص ضعيفة على باقي المناطق الوسطى.

المنطقة الغربية

أمطار رعدية احيانا على فترات..



ديمية احيانا..



وعلى مناطق متفرقة..



تكون على اجزائها الغربية القريبة من الحدود وتضعف شرقا.

المنطقة الجنوبية.



الفرص ضعيفة جدا .

2- أجواء باردة ليلا ومعتدلة نهارا ودرجات الحرارة العظمى لنهار غد الجمعة كما يلي:-

المنطقة الشمالية..



18 إلى 25

المنطقة الوسطى..25 إلى 30

المنطقة الجنوبية..30 إلى 33

المنطقة الغربية..



22 إلى 23

3- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا وبالأخص عند قدوم عاصفة رعدية..



تتحول احيانا في المناطق الوسطى والشمالية إلى شمالية غربية خلال نهار غد الجمعة.

4- حالة عدم استقرار تؤثر على البلاد مطلع الاسبوع القادم..



وتحديدا من يوم الأحد وتستمر لعدة أيام متفرقة..



وفرصة هطول أمطار رعدية خريفية على مناطق واسعة من البلاد..



وبالأخص المناطق الشرقية..



توقع قابل للتغيير.

5- تعتبر توقعات فصل الخريف..



متغيرة باستمرار..



لذلك ممكن ان تتغير التوقعات بالنشرة السابقة نحو الأفضل او نحو الأسوء...



والله اعلم...

6- لا أرى غزارة شديدة جدا في الحالة القادمة وإنما تعتبر أمطارها طبيعية او اقل من الطبيعي في بعض المناطق..



وإنما قد تكون هنالك مناطق فيها الفرص ضعيفة.

7- الشهر الحالي..



رغم وجود حالة ماطرة قادمة..



لكن لايتعبر كثير الأمطار لهذه السنة ...



لانه قد نعاني من انقطاع اخر للأمطار خلال هذا الشهر...



والله اعلم.

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