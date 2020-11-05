هل الإصابة بكورونا مرة ثانية واردة؟.. بروفسور يجيب

2020/11/05 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اجاب البروفيسور أناتولي ألتشتاين من مركز "غماليا" لبحوث الأوبئة والأحياء المجهرية، على سؤال يكثر تداوله ويشغل تفكير الكثيرين، هل الإصابة بفيروس كورونا مرة ثانية واردة؟ وما الذي يحدد احتمال تكرار الإصابة؟.

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