راعي أغنام قاده قطيع الى كنز ويقع في المحظور ببغداد

2020/11/05 | 23:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة ببغداد دعوى تضمنت إلقاء قبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالقطع الأثرية.

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