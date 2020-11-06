إيران تشحذ أدواتها استعدادا للانتخابات التشريعية في العراق

2020/11/06 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعياً إلى استشراف ملامح العراق في المستقبل القريب، ترنو المليشيات المسلحة منذ الآن، إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة المزعم إقامتها في يونيو المقبل، ضمن إطار محاولة طهران المحافظة على نفوذها داخل المشهد العراقي، الذي ينبذ قوات الحشد الشعبي والفصائل التابعة لها علماً أنّها مكون عراقي تابع للحكومة من الجانب النظري.

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