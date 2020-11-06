2020/11/06 | 00:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع قوي، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 540 نقطة، مع آمال تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية قريباً.

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