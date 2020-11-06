مستشار سابق: ترامب سيرشح نفسه في سنة 2024 لو خسر هذه المرة

2020/11/06 | 00:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مع ازدياد فرص فوز مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، جو بايدن، في السباق للبيت الأبيض، ألمح مستشار الحملة السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أنه قد يعود للمنافسة على منصب الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

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