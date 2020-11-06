2020/11/06 | 00:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | حملة ترمب : سنثبت للشعب الأميركي إن ولاية أريزونا لترمب

حملة ترمب: النتائج ستتغير لصالحنا

حملة ترمب: واثقون من الفوز في ولاية اريزونا

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