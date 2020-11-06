2020/11/06 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس "الأسرلة" وصف شاع في السنوات الاخيرة كمذمّة يطلقها البعض في وصف فعل، أو دعوة أو مبادرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية بهدف تشويه سمعة الفاعل/الداعي/ المبادر ومهاجمته ووأد فعله لكونه "غير وطني" ولا يخدم مصالح المواطنين العرب في اسرائيل، كما يراها ويعرّفها ويؤمن بها أولئك المهاجمون والمنتقدون .فما الأسرلة اذن؟يغيب عن بال معظم المنشغلين في هذه القضية موقف قادة الحركة الصهيونية والمؤ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسرلة - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسرلة - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).