الإسلام السياسي والحرية الصحفية - سامح عسكر

2020/11/06 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في عام 1950 صدرت في مصر عدة قوانين مقيدة لحرية الصحافة أشهرها ما يخص القصر الملكي ومنع تداول أي أخبار بشأن العائلة المالكة، وهو ما يعني وقتها فقدان أي مراقبة صحفية على حكام مصر وعلاقتهم بالداخل والخارج.في هذا التوقيت ثار الإخوان المسلمون على تلك القوانين من حكومة الوفد، وعملت أشهر الصحف الداعمة لهم وهي “المصري” على فضح تلك القوانين مع رفع شعارات حرية الصحافة وخلافه بقيادة رجل الصحافة البار ......





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