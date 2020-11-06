2020/11/06 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة النقل، تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع شركة {دايو} الكورية الجنوبية في مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع دايو لانشاء ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تكشف تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع دايو لانشاء ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).