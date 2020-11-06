المنتخب الوطني يتجمع في ملعب الشعب الجمعة

2020/11/06 | 00:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يتجمع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، في ملعب الشعب الدولي ببغداد الجمعة.

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