الاوساط الإعلامية في العراق تنعى الدكتور بكلية الاعلام حمدان السالم

2020/11/06 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنعت الاوساط العلمية والثقافية، وصحفيين وكتاب، قبل قليل، رحيل الدكتور في كلية الإعلام بجامعة بغداد، حمدان السالم.وتوفي، الدكتور حمدان السالم، اثر وعكة صحية حرجة المت قبل مساء امس الخميس، والتي نقل على اثرها الى المستشفى، ليعلن خبر وفاته بعد ذلك.ونقل مقربون وعدد من خريجي كلية الإعلام بجامعة بغداد، مقربة، لـ (بغداد اليوم)، نبأ رحيل الدكتور حمدان السالم، فيما نعته بعد ذلك الاوساط العلمية والثقافية والصحفية عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.والاستاذ الدكتور حمدان خضر سالم الحميري، تدريسي بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بغداد، له كتابان مطبوعان الاول بعنوان (صحافة السخرية والفكاهة في العراق)، والثاني بعنوان (الكاريكاتير في الصحافة)، وقد اشرف السالم على العديد من طلية الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، ولديه العديد من البحوث العلمية والمشاركات في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

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