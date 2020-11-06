الصحة العراقية: نسبة الإصابات مستقرة ولا نتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا

2020/11/06 | 01:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال حسن التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستقرة مستبعداً حدوث موجة ثانية للوباء.وأوضح حسن التميمي، لبرنامج المحايد الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة "واع"، اليوم الخميس، أن العراق ما …

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