بين ذبح المدرّس الفرنسي وذبح أم قرفة الفزارية ... - هاتف بشبوش

2020/11/06 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش الرسول كان يُشتم ويّرمى بالحجارة ويسامح .



لكن حصل الكثير من الشواهد التي يتبعها اليوم المتطرفون ويعتبرونها سندا في ذبح الكافرين ومنها قصة زيد بن حارثة حين ربط ساقي الشاعرة المعروفة أم قرفة الفزارية بحبلٍ ثم ربطهما ببعيرين وشقها نصفين ومُثل بها ، بسبب معاداتها للنبي .



فهل يعقل أننا نتخذ أفعال مامضى عليه الف وأربعمئة عام وسط عالم يتكلم عن حقوق الإنسان وحرية الرأي فيأتي مراهقون لم يجدوا لقمة عيشهم في ......





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