الاتحاد الآسيوي يحرم لاعب برسيبولس الإيراني من اللعب لمدة 6 أشهر

2020/11/06 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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واع ـ متابعة

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف لاعب نادي برسبوليس الايراني (عيسى آل كثير) لمدة لستة أشهر.

وذكر الاتحاد، في بيان، أنه "عقد جلسة استماع بشأن قضية اللاعب الايراني بعد اعتراض النادي الايراني على قرار سابق للاتحاد بمعاقبة اللاعب (آل كثير) بحرمانه من اللعب لمدة ستة اشهر ، ومع ذلك توصلت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي على الفور إلى النتيجة النهائية السابقة ورفضت طلب نادي برسبوليس".

واضاف أن "اللجنة أعتبرت ان القرار التأديبي يأتي لأنتهاك اللاعب المحترف المادة 58/1 من قرارات اللجنة الانضباطية و يتعين عليه أيضاً دفع غرامة قدرها 10000 دولار".

وقد نجح لاعب نادي برسبوليس الايراني بهز شباك نادي باختاكور الاوزبكي لمرتين ضمن مرحلة الربع نهائي لدوري ابطال آسيا ، لكن سلوكه في إبداء السرور بعد تسجيل الاهداف إعتبرها الاتحاد الاسيوي (سلوك عنصري).

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