2020/11/06 | 01:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفينيا يتقلص إلى 90 ألفا لصالح ترامب بعد فرز 93 % من الأصوات

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