2020/11/06 | 01:39 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفينيا يتقلص إلى 90 ألفا لصالح ترامب بعد فرز 93 % من الأصوات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفينيا يتقلص إلى 90 ألفا لصالح ترامب بعد فرز 93 % من الأصوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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