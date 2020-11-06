2020/11/06 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الكاتب العالمي المعروف "صمويل هنتجتن" بحدوث صراعٍ بين الحضارات يقوم على أبعاد أيدولوجية، واشتهر الكاتب المعروف بأطروحته حول "صراع الحضارات"، التي يرى من خلالها أن صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون بين الدول القومية لعوامل سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية، لكن توقع أن تظهر مواجهات حضارية لأسباب دينية وثقافية.

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