2020/11/06 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبئ نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، حتى الآن، بعدم حسم أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري للأغلبية في المجلس المكون من 100 عضو، وذلك مع الاتجاه لإقامة جولتي إعادة لسباقي ولاية جورجيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم يصل أحد إلى 50 في المئة.. اتجاه لإعادة سباقي مجلس الشيوخ في جورجيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم يصل أحد إلى 50 في المئة.. اتجاه لإعادة سباقي مجلس الشيوخ في جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).