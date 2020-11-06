من غرائب وعجائب العنف في العلاقات الدولية: ثنائية السيف والرغيف..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2020/11/06 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى ألا كيف وصل بنا الحال في العلاقات الدولية الراهنة إلى هذا الدَّرَك الأسفل من النار..؟ نكتب عن ذلك هنا بطريقة "التداعي الذهني الحر" لنتساءل مرة أخرى: كيف تجبر دولة كبرى دولة صغيرة على أن تقوم بتحديد نمط علاقاتها الخارجية مع (أطراف ثالثة) وفق ما تريد تلك الكبرى، وإلاّ شهرت عليها سيف الجزاءات الاقتصادية والديبلوماسية والعسكرية المسلول؟ وهي تعلم –تلك الكبيرة-أنها تملك من وسائل النفوذ في ثنايا ......





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