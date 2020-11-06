القضاء يثبت نسب طفلة حاول رئيس أركان الجيش التبرؤ منها

2020/11/06 | 02:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقضت محكمة الأحوال الشخصية، برد دعوى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ضد طليقته هدى قيس الدليمي، بشأن إثبات بنوة الطفلة "يارا".

ونص الحكم الصادر عن القضاء الأعلى - محكمة الأحوال/ الكرخ الاتحادية، على إثبات بنوة الطفلة للوالدين، بناءً على فحص البصمة الوراثية.

وأشار، إلى أن دعوى يار الله فاقدة لسندها القانوني، وعليه فقد قررت المحكمة الحكم برد الدعوى وتحميل رئيس أركان الجيش الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليها.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في وقت سابق، سيدة عراقية رفعت شكوى ضد زوجها السابق رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، إلى الحضور لتشخيص الإشكاليات القانونية.

وقال عبد الستار البيرقدار المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء في بيان، 2 آب/أغسطس، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي".

وأضاف، أن زيدان "نسب دعوتها للحضور إلى مقر المجلس يوم الأحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الإشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".

وعبرت الدليمي، في تعليق على القرار نشرته عبر حسابها في فيسبوك، عن شكرها إلى القضاء العراقيّ لـ"إظهار الحق وإنصاف المظلوم"، على حد تعبيرها.

وبدأت القصة حين ظهرت الدليمي في مقطع مصور بثته عبر حسابها في فيسبوك، روّت خلاله تفاصيل زواجها من رئيس أركان الجيش في عام 2018 بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني الحالي عبد الغني الأسدي.

وقالت الدليمي، إن يار الله تزوجها لمدة 4 أشهر ثم قرر الانفصال عنها بعد أن حملت منه طفلاً، مبينة أن "يار الله رفع دعوى نفي نسب، بعد أن قضت محكمة بدفعه نفقة لطفلته بعد ولادتها".

وألمحت السيدة، إلى محاولات يخوضها يار الله للتأثير على سير القضية التي رفعها بغية إنكار صلته بالطفلة، عبر علاقته بالقاضي المختص بالقضية، كما قدمت تفاصيل حول الإجراءات التي واجهتها في دائرة الطب العدلي أثناء إجراء فحص الـ(DNA).

وناشدت الدليمي، حينها، رئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء فضلاً عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتدخل و"إنصافها"، مطالبة بإجراء فحوصات إثبات النسب خارج العراق، كما طالبت بتوفير الحماية لأسرتها.

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