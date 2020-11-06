قادة جمهوريون يختلفون مع ترامب بشأن مطالبته وقف فرز الأصوات

2020/11/06 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينفصل عدد من الجمهوريين عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ويقومون بتوبيخه، في الوقت الذي يسعى فيه لإعلان فوزه زوراً بالسباق الرئاسي ووقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا وولايات أخرى لا تبدو عملية إعادة انتخابه فيها بالسهلة.

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