عاجل | ترمب: هذه أول مرة في التاريخ الأميركي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسع

2020/11/06 | 03:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: هذه أول مرة في التاريخ الأميركي تشهد فيه الانتخابات تزويرا ومخالفات على نطاق واسعترمب: فيلادلفيا من بين أكثر الأماكن فسادا في ما يتعلق بالتزويرترمب يؤكد حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابيةترمب: تفوقنا بنحو 700 ألف صوت في بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفاترمب: لن نسمح بسرقة أصوات الناخبين وتزييف نتائج الانتخاباتترمب: ما حصل في فلوريدا وأوهايو يؤكد زيف الاستطلاعات التي كانت تتوقع هزيمتي

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