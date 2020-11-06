انتخاب أصغر أعضاء الكونغرس الأميركي بعد حملة مثيرة للجدل

2020/11/06 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح الجمهوري، ماديسون كوثورن، البالغ من العمر 25 عاما، أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنا بتاريخ الكونغرس الأميركي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.

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