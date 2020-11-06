طالبت بوقف فرز الأصوات.. الجهود القانونية لحملة ترامب لم تنجح في نيفادا

2020/11/06 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تفلح الجهود القانونية التي بذلتها حملة الرئيس، دونالد ترامب، في ولاية نيفادا الأميركية، لمحاولة وقف فرز بطاقات الاقتراع البريدية في مدينة لاس فيغاس.

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