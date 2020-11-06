إعصار إيتا يتسبب بمصرع 50 شخصا في غواتيمالا

2020/11/06 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي، الخميس، أن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم شمال غرب البلاد، جراء انهيارات أرضية تسبب بها الإعصار إيتا الذي تراجعت حدته الآن إلى منخفض استوائي.

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