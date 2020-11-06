وول ستريت جورنال: عقوبات أميركية مرتقبة على حليف قوى لحزب الله في لبنان

2020/11/06 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة توقعها بأن تفرض إدارة ترامب ، الجمعة ، عقوبات على أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، في محاولة لتخفيف قبضة على السلطة.

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