شيوعية واحدة, لا شيوعيتان! - طلال الربيعي

2020/11/06 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي بحق, يقول ميشيل هوسون "باختصار لا يفرض الاقتصاد السائد سيطرته بسبب معارفه الخاصة به، بل حسب ميزان قوى إيديولوجي و سياسي أعم."-ماركس وأزمة الرأسمالية الراهنة-https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=587908ونحن نعلم إن اغلب الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد هم من فرسان الرأسمالي ......





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