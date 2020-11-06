2020/11/06 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لم يتم رفض ترامب - رئاسة بايدن ستواجه عقبات على كل المستوياتآدم توز أستاذ التاريخ بجامعة كولومبياعن الغارديان بغض النظر عن أي شيء سوف ينتج عن انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020 ، هناك شيء واحد واضح: لم يتم رفض دونالد ترامب رفضًا شاملاً.



لم يتم التراجع عن صدمة عام 2016.



لا شيء في النتيجة يدعو للتكفير عن إذلال السنوات الأربع الماضية ، والابتذال المخزي وعدم الشرعية.



حتى لو أدى ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة ترامب مستمرة حتى لو لم يربح - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة ترامب مستمرة حتى لو لم يربح - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).