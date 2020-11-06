غراهام يعلن التبرع بنصف مليون دولار لصندوق الدفاع القانوني الخاص بترامب

2020/11/06 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، أنه سيتبرع بنصف مليون دولار لصندوق الدفاع القانوني للرئيس، دونالد ترامب.

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