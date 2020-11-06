"لم يعزل نفسه".. وفاة مشرف على الانتخابات في ميزوري بعد إصابته بكورونا

2020/11/06 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مشرف على الانتخابات في ولاية ميزوري الأميركية، وذلك بعد إصراره على العمل في موقع للاقتراع يوم الانتخابات، الثلاثاء الماضي، رغم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

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