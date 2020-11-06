الظاهر والكامن في القول بعدم الاختلاف الايديولوجي مع اسرائيل - الفضل شلق

2020/11/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق غريب حقا الكلام عن عدم وجود خلاف ايديولوجي مع اسرائيل، فكأن حالة الحرب التي امتدت عدة عقود، منذ قيام دولة اسرائيل كانت غير ذي معنى.



وكأنه كان علينا أن نكون على وفاق تام مع اسرائيل.



التجربة تبرهن على أن اسرائيل لا تعرف إلا أمرين بالتعامل مع العرب: لا احترام لأي اتفاقية محلية أو دولية لسبب واحد فقط، وهو أن العرب بنظرها لا يستحقون الاحترام؛ ثانياً تريد اسرائيل من العرب أن تكون هي المركز والبلدان ......





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