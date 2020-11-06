مقالات سودانية/ اليهود بين أرضي النوبة وأورشليم - عادل الامين

2020/11/06 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_الامين بسم الله الرحمن الرحيماليهود بين أرضي النوبة وأورشليم بقلم الباحث السوداني بدرالدين العتاقتمهيد :بعث إليَّ الإبن المهندس / إبراهيم عبد السلام النعيم بمقالة مطولة ، تحت عنوان : { تأملات عن الشعب اليهودي } للكاتب / محمود عثمان رزق ، مشكوراً إذ لفت إنتباهي لجملة أشياء لتدوين الرأي عند هذه المسألة المهمة ، التي بها عدد من التساؤلات التي تم نقاشها في بعض المنتديات الثقافية والإجتما ......





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