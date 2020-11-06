الانتخابات الامريكية تدخل ساعات الحسم واقتراب إعلان ساكن البيت الأبيض

2020/11/06 | 08:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مع دخول انتخابات الرئاسة الأميركية مرحلة الحسم واقتراب إعلان اسم ساكن البيت الأبيض، باتت ولايات جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وكارولينا الشمالية محط اهتمام الجميع.

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