نص قانون انتخابات مجلس النواب الذي صادق عليه رئيس الجمهورية

2020/11/06 | 08:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تنشر “النور نيوز” نص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، والذي يتضمن 50 مادة.

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