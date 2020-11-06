استمرار فرز الاصوات في عدد من المراكز الانتخابية للرئاسة الامريكية

2020/11/06 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وسائل اعلام امريكية عن تواصل العمل في المراكز الانتخابية في سباق الرئاسة وانه تم لحد الان فرز 97 % من الاصوات في ولاية كارولينا الشمالية و99 % من الاصوات في ميشغان و47 % من الاصوات في الاسكا و 89 % في نيفادا و99 % في جورجيا وفرز 96 % من الاصوات في ولاية بنسلفانيا ./انتهى2

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