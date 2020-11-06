بايدن يقلص الفارق مجددا مع ترامب في بنسلفانيا عند / 26 / الف صوت

2020/11/06 | 08:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ذكرت وسائل اعلام امريكية ان المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جو بايدن قلص الفارق مجددا مع منافسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الى / 26 / الف صوت ./انتهى2

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