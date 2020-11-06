2020/11/06 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة العراقی حسن التميمي، أن العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكداً اجراء ثلاثة ملايين فحص....

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