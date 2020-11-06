بين المدير المنتحر وبديله.. كشف أوراق ميناء الفاو وملابسات انسحاب الشركة الكورية

2020/11/06 | 08:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل اليوم الجمعة، ملابسات الاتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو وانساحبها مؤخرًا بعد التوصل لاتفاق مبدئي، قبل ان تطلب الشركة زيادة وقت التنفيذ والاموال بأكثر من 430 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه إنه “منذ تسنم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايوو الكورية لعدة اسباب منها، لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من اجل الاسراع و رفع وتيرة العمل، كما ان آليات و مكائن الشركة و ملاكاتها الهندسية و الفنية موجودة في ارض العمل مما يوفر وقتا و جهدا اسرع”.

واضافت أن “دايوو نفذت بنجاح كاسر الامواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة اشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير و الكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة و كادرها المتقدم بوجود اعضاء من لجنة الخدمات النيابية و لجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 بمبلغ اجمالي قيمته ملياران و ثلثمائة وسبعين مليون دولار و بمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات”.

واوضحت أنه “بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايوو وعلى راسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيؤول، اذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار الى 2 مليار و800 مليون في ما لو ارادت الوزارة الوصول لاعماق 19.8”.

ولفتت الى أن “وزير النقل رفض هذه المطالب واعطائهم مهلة ثلاثة ايام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الاول، وفي لقائهم الاخير بعد المدة المحددة رفضت شركة دايو الالتزام بالاتفاق الاول واصرارهم على اضافة المبلغ الاضافي وزيادة مدة التنفيذ وهو ما حدا بالسيد الوزير رفض رفع سقف المطالب فيما لو بقت شركة دايو التمسك بقرارها الاخير والمفاوضات لازالت مستمرة “.

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