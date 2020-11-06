تفكيك خلية لداعش واعتقال عناصرها وسط ديالى

2020/11/06 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت الاستخبارات العسكرية، تفكيك خلية لتنظيم داعش واعتقال جميع عناصرها في محافظة ديالى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته /المعلومة/، “بعملية نوعية واستباقية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ ومفرزة من الامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية وألقت القبض على جميع عناصرها الستة في منطقة خان بني سعد في ديالى”.

وأضافت أنهم “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.انتهى/25

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