مع اقتراب اعلان النتيجة النهائية.. مجلس نزاهة الانتخابات يرفض تصريحات ترمب المشككة بالتصويت

2020/11/06 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عبر مجلس الأميركي لنزاهة الانتخابات، عن رفضه لتصريحات دونالد ترمب بشأن نزاهة الانتخابات، مؤكدا ان ما يقوله رئيس الولايات المتحدة ليس الا "ادعاءات كاذبة".

وقال المجلس في بيان له، ان "ادعاءات ترمب المتعلقة بنزاهة الانتخابات غير مسؤولة ولا أساس لها، والرئيس الاميركي استخدم منصة البيت الأبيض لمدة 15 دقيقة لإطلاق ادعاءات كاذبة".

من جانبه اكد ترمب إنه "في حال أحصيت الأصوات (القانونية) فإنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى أنه ليس مستعدا للاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقالت شبكة سي ان ان ان الأميركية إن الرئيس ترمب لا يخطط للاعتراف بهزيمته حتى لو أعلن جو بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة".

فيما اشار المرشح الديمقراطي جو بايدن الى أنه "ليس لديه أدنى شك في هزيمة دونالد ترمب والفوز بالرئاسة، وطالب الجميع بالتزام الهدوء مع إحصاء الأصوات".

ولم تحسم النتيجة النهائية للانتخابات الاميركية مع تبقي 5 ولايات (نيفادا، بنسلفانيا، جورجيا، كارولاينا الشمالية والاسكا).

ويتقدم بايدن بنتيجة الاصوات الكلية لبقية الولايات بـ264 صوتا مقابل 214 لترمب.

وبالرغم من تقدم ترمب في 3 ولايات لم تعلن نتائجها النهائية حتى الان، الا ان المرشح الديمقراطي جو بايدن يحتاج الى 6 اصوات فقط للفوز بالرئاسة الاميركية، وهو ما يطمح للوصول اليه في ولاية نيفادا التي يتقدم فيها بـ49.4% مقابل 48.5 لصالح ترمب، مع فرز 84% من اصوات الولاية.

في حين يتعادل الطرفين في ولاية جورجيا، حيث حصل كل من ترمب وبادين على 49.4% من الاصوات الانتخابية للولاية بعد فرز 99% من نتائج الاقتراع.

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