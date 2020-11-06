2020/11/06 | 09:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريكا تصدر موقفاً شديداً من هجمات حزب العمال في إقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/06 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تصدر موقفاً شديداً من هجمات حزب العمال في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تصدر موقفاً شديداً من هجمات حزب العمال في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).