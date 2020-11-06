أبرز تطبيقات طباعة الصور عبر الإنترنت

2020/11/06 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

تضم الهواتف الذكية والحواسيب العديد من الصور الشخصية أو العائلية التي تمثل الذكريات، فهذه الصور قد تكون لحفلات أعياد ميلادك أو للإجازات والمناسبات العائلية، ودائما ما يبحث معظمنا عن طرق لتحويل هذه الذكريات إلى لوحات فنية نزين بها منازلنا أو مكاتبنا، الآن يمكنك تحويلها إلى ألبوم صور رقمي عبر أحد تطبيقات طباعة الصور وطباعتها وتسلمها في غضون فترة زمنية قصيرة وبأسعار معقولة.

إليك 4 من أبرز التطبيقات لطباعة ألبومات الصور عبر الإنترنت:

1- تطبيق Shutterfly:

يتيح لك التطبيق مساحة تخزينية مجانية غير محدودة لحفظ الصور، بالإضافة إلى تحويلها إلى ألبومات مجمعة لمناسبات معينة، ثم يمكنك طلب طباعتها وإرسالها إليك، كما يمكنك عبر التطبيق طلب طباعة الصور كما هي أو إنشاء ألبومك الخاص وتخصيصه قبل الإرسال للطباعة.

ويمكنك أيضًا تحميل الصور من مجلد الصور في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو هاتف أندرويد، أو مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك أو إنستغرام أو خدمات تخزين الصور، مثل: Google Photo دون الحاجة إلى تخزينها في التطبيق على الإطلاق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

2- تطبيق FreePrints Photobook:

يقدم التطبيق نموذج تسويق ومبيعات مثير للاهتمام، حيث يمكنك الحصول على ألبوم صور واحد مجاني بقياس 5×7 أو 6×6 بغلاف ورقي مكون من 20 صفحة شهريًا، كل ما عليك فعله هو فقط دفع رسوم الشحن التي تبلغ نحو 8 دولارات.

كما يمكنك إنشاء ألبوم الصور الخاص بك بسرعة وسهولة، من خلال تحديد تصميم الألبوم واختيار الصور والألوان والأنماط والسمات والتخطيط والتعليقات التوضيحية، وتضمين الصور المخزنة في حسابك في التطبيق أو سحبها من مجلد الصور في الهاتف الذكي الخاص بك، أو من ألبومات الصور في مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات التخزين السحابي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

3- تطبيق Snapfish:

يتميز التطبيق بأسعاره الجيدة، وخدمة عملاء مميزة، ويمكنك طلب طباعة الصور الخاصة بك بحسب الحجم الذي تريده، كما يمكنك اختيار الصور التي تريد طباعتها مباشرة من مجلد الصور في هاتف الذكي أو ألبومات الصور في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك من حسابك في خدمة التخزين السحابي.

وسيقوم التطبيق بترتيب الصور لك، ولكن يمكنك تغييرها كما تريد، كما يمكنك تخصيص ألبوم الصور بحسب رغبتك، حيث يمكنك اختيار تخطيطات وألوان مختلفة، ولكن، إذا كنت تريد المزيد من التخصيص لألبوم الصور الخاص بك فسيتعين عليك استخدام إصدار سطح المكتب.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

4- تطبيق Amazon Photos:

إذا كان لديك حساب في خدمة Amazon Prime فإن هذا التطبيق أكثر من مناسب لك، حيث يمكنك تحويل الصور التي ترفعها في حسابك في التطبيق إلى ألبومات صور وطلب طباعتها وإرسالها إليك ببضع نقرات فقط، مع الاحتفاظ بهذه الصور في حسابك تلقائيًا في Amazon Photos حتى إذا قمت بحذفها من هاتفك.

مع التذكير أن التطبيق ليس أفضل خيار مقارنة بباقي التطبيقات الأخرى، حيث ستحصل فقط على خلفية باللون الأبيض ولا توجد خيارات أخرى للألوان والأنماط، وجميع ألبومات الصور متوفرة فقط بقياس 8×8.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

المصدر: اخبار 24

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