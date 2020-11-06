محافظة عراقية تترقب الإعلان عن 8 مشاريع بـ300 مليار دينار

2020/11/06 | 09:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت هيئة استثمار ديالى، الخميس، عن منح 8 اجازات استثمارية في قطاعات حيوية بكلف تصل الى اكثر من 300 مليار دينار، ومن المؤمل الاعلان عنها قريبًا حال اكمال اجراءتها الادارية.

وقال مدير هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي في تصريحات صحفية، ان ” هيئة استثمار ديالى منحت 8 اجازات استثمارية في قطاعات حيوية مختلفة منها الاسكان بكلف اجمالية تصل الى اكثر من 300 مليار دينار لافتا الى ان هناك اجازات وصلت الى مراحل متقدمة جدا وسيتم الاعلان عنها فورا الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والقانونية”

واضاف العزاوي،ان ” ديالى محافظة غنية بالفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة لكن الاوضاع الامنية في السنوات الماضية كانت تمثل عامل تحدي لكن الوضع تغير الان وهناك اقبال على استغلال الفرص المتوفرة لافتا الى ان ادارة الهيئة نجحت في استقطاب العديد من المستثمرين والشركات وحل بعض الاشكالات ودفع مشاريع مهمة للامام مؤكدا بان الاستثمار له ابعاد ايجابية في الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل لالاف العاطلين”

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