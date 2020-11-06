دعوة من مصرف الرافدين للمتقاعدين ممن لم يستلموا رواتبهم الى الآن

2020/11/06 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني، فيما وجه دعوة للذين لم يستلموا رواتبهم لغاية الآن.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".

ودعا المصرف بحسب البيان، "المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب مكتب لصرف مستحقاتهم المالية".

وأعلنت وزارة المالية، أمس الخميس، إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.

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