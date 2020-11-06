ضمن الدوري الاوربي ..فوز توتنهام وليستر وآرسنال وروما وخسارة ميلان

2020/11/06 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حقق نادي توتنهام الانكليزي فوزا على مضيفه البلغاري لودوجورتس 3-1 ضمن مباريات المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليغ.سجل لاري كين هدفا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها مورا في الدقيقة 13 ليحقق إنجازا جديدا مع الفريق في مشاركته رقم 300، وتسجيله الهدف رقم 200 في مسيرته مع توتنهام هوتسبير .وبعدها تعاون مع غاريث بيل قبل أن تصل الكرة إلى مورا لينهيها بسهولة في الشباك في الدقيقة 33.وقلص كلاوديو كيسيرو الفارق للفريق المضيف بعد أربع دقائق من الشوط الثاني ، لكن جيوفاني لو سيلسو استعاد فارق الهدفين لتوتنهام بعد عمل رائع من البديل سون هيونغ-مين.ويملك توتنهام ست نقاط في مجموعته من ثلاث مباريات متساويا مع انتويرب .وحقق آرسنال فوزا على ضيفه / مولدة / النرويجي بأربعة أهداف لهدف،ضمن مباريات المجموعة الثانية من المسابقة .تقدم مولدة اولا بهدف سجله لاعب الوسط مارتن إيليغسن في الدقيقة 22، قبل أن ينجح آرسنال في العودة للقاء بهدف جاء عن طريق المدافع كريستوفر هوغن بالخطأ في مرمى فريقه.واسهمت الأخطاء الدفاعية للفريق النرويجي في منح آرسنال التقدم بهدف ثان سجله اللاعب شريف سينيان عند الدقيقة 62، في سيناريو مشابه لهدف زميله كريستوفر هوغن.وأمن أصحاب الأرض الفوز لصالحهم بهدفين آخرين حملا توقيع كل من نيكولاس بيبي والشاب جوزيف ويلوك، وذلك في الدقيقتين 70 و88.ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب رابيد فيينا النمساوي على ضيفه دوندالك الإيرلندي بأربعة أهداف لثلاثة.وبهذا، انفرد آرسنال بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة التاسعة، متقدمًا على مولدة صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، ثم يأتي رابيد فيينا ثالثًا بثلاث نقاط، في حين يقبع دوندالك في قاع الترتيب دون أي نقطة.وأشعل ريال سوسيداد الإسباني ونابولي الإيطالي الصراع على صدارة المجموعة السادسة ، بفوز الأول على ألكمار الهولندي 1-0 والثاني على مضيفه ريجيكا الكرواتي 2-1 .وبهذا، ارتفع رصيد كل من ريال سوسيداد ونابولي إلى ست نقاط ليزاحما ألكمار في الصدارة.فعلى ملعب/ أنويتا/ في سان سيباستيان بإسبانيا، انتهى الشوط الأول بين سوسيداد وألكمار بالتعادل السلبي ثم سجل كريستيان بورتوجيز هدف الفوز لسوسيداد في الدقيقة 58 .وفي المباراة الثانية بالمجموعة قلب نابولي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1 على مضيفه ريجيكا الكرواتي ليرفع رصيده أيضا إلى ست نقاط ويشتعل الصراع الثلاثي على صدارة المجموعة ، فيما ظل ريجيكا بلا رصيد من النقاط في قاع المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.تقدم ريجيكا بهدف مبكر سجله روبرت موريتش في الدقيقة 13 ورد نابولي بهدفين سجلهما دييغو ديم وفيليب براوت لاعب ريجيكا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 43 و62.ويتصدر الكمار المجموعة بفارق الأهداف فقط امام نابولي وسوسيداد.ولقن فريق روما الإيطالي ضيفه كلوج الروماني درسا قاسيا بالتغلب عليه 5-0 في المجموعة الاولى .وانفرد روما بصدارة المجموعة رافعاً رصيده إلى سبع نقاط وتجمد رصيد كلوج عند أربع نقاط في المركز الثالث.حسم روما المباراة بشكل كبير في شوطها الأول عبر ثلاثة أهداف سجلها هنريك ميختاريان وروجير إيبانيز دا سيلفا وبورخا مايورال في الدقائق الثانية و23 و34.وفي الشوط الثاني، أضاف مايورال وبدرو رودريجيز هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 83 و89.وواصل ليستر سيتي الانكليزي انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 – صفر على ضيفه سبورتنغ براغا البرتغالي في المجموعة السابعة ، التي شهدت أيضا فوز آيك أثينا اليوناني 4 – 1 على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني.سجل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو الهدفين الأول والثاني لليستر في الدقيقتين 21 و48، فيما تكفل دينيس برايت وجيمس ماديسون بإحراز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 67 و78.من جانبه، أبقى آيك أثينا على حظوظه في الصعود لدور الـ32، بعدما تغلب 4 – 1 على مضيفه زوريا.سجل موامير تانكوفيتش الهدف الأول لآيك في الدقيقة السادسة، في حين أضاف بيتريوس ماندالوس وماركو ليفايا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و53.وعاد ليفايا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لآيك في الدقيقة 81، التي شهدت أيضا هدفا لزوريا أحرزه فلاديسلاف كوشيرهين.وعزز ليستر صدارته لترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة.في المقابل، تجمد رصيد براغا عند ست نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على آيك، صاحب المركز الثالث، فيما ظل زوريا في قاع الترتيب بلا نقاط./انتهى3

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